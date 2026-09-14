Ersun Yanal'dan olay İsmail Kartal iddiası sonrası yeni açıklama

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü İsmail Kartal ve Başkan Aziz Yıldırım hakkındaki sözlerine açıklık getirdi.

Bir YouTube kanalında yaptığı yorumların farklı algılandığını dile getiren Yanal, şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe ile ilgili söylediğim sözlerin farklı yerlere çekildiğini görüyorum. Oysa söylediklerim çok açık:

Benim tek derdim Fenerbahçe’nin iyiliği ve başarısıdır.

“Neden sustun bugüne kadar?” diyenlere de cevabım net:

Susmak, görmemek veya umursamamak değildir.

Her sözün bir zamanı vardır.

Daha birkaç gün önce İsmail Kartal’ı ve Aziz Yıldırım’ı ağır şekilde eleştirenlerin bugün bir anda savunucu olması da düşündürücüdür. Ben kişilere ve gündeme göre fikir değiştirmem.

Fenerbahçe 120 yıllık büyük bir çınardır. Kişiler ve makamlar gelip geçer, Fenerbahçe kalır. Bu yüzden kulüple ilgili her karar iyi düşünülmeli ve Fenerbahçe’nin menfaati her şeyin önünde tutulmalıdır.

Kimseye hakaretim, saygısızlığım veya kişisel hesabım yok.

Fenerbahçe artık şampiyon olmalı ve vasatlığı kabul etmemelidir.

Sözlerim çarpıtılmasın.

Benim tarafım kişiler değil, Fenerbahçe’dir.

ERSUN YANAL "

ERSUN YANAL NE DEMİŞTİ?

Ersun Yanal, istifa kararından dönen İsmail Kartal'ın, başkan Aziz Yıldırım tarafından görevine son verileceğini iddia etmişti. Bir Youtebe kanalında konuşan Yanal, Meslektaşıyla benzer süreçleri yaşadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır" ifadelerini kullanmıştı.