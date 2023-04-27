Erdoğan'ın ölmesini isteyen zavallılar!

Tayyip Erdoğan bir seçim daha kazanmış, balkon konuşması yapıyordu. CHP'li iki kadın, halkın iradesine saygı duymak yerine kin kusuyordu:

- Ölse de kurtulsak!

Hastalıklı iki tip.

Tedavilerinin mümkün olmadığını oracıkta gördüm.

Kızmadım, acıdım sadece.



Yıllar sonra o iki kadının zırvaladığı Beylerbeyi'nde bir başkası çıktı karşımıza. Erdoğan'ın gitmesi için, olması gerekenleri sıralıyordu Youtube kanalında:

- Büyük felaketlerin olması gerekir.

- Büyük büyük depremlerin olması gerekir.

- Büyük sel felaketlerinin yaşanması gerekir.

- Öfke patlaması gerekir...

Olmadı; gökten kemik yağmadı!

"Öfke patlaması" hariç her şey yaşandı Türkiye'de.

Erdoğan gitmedi.

Erdoğan'ı gönderemediler daha doğrusu.

İçten içe...

"Ölse de kurtulsak" demeye devam ettiler!

İki gün önce...

Erdoğan rahatsızlandı.

Kim dedi bilmiyorum, canlı yayında "Eyvah" dedi ya o arkadaş. Türkiye'nin yüreği ağzına geldi. Erem Şentürk'ün dediği gibi, o gece uygu girmedi gözümüze. "Duanın gücü" bir kez daha kendini gösterdi; Erdoğan bitap düşmesine rağmen, ekranda iyi olduğunu bildirdi ve milletinden helallik istedi.

Çok şükür!

Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili sağlıklı bilgi gelince, tabii ki endişe içinde olan herkes derin bir nefes aldı.

Ve fakat...

Erdoğan'ın iyi olduğunu bile bile...

#Öldü hastagı açtı haysiyet yoksunları.

FETÖ, PKK... ne kadar vatansız varsa, Türkiye'deki "dostları" ile birlikte zil takıp oynadılar. Tabii ki köpeğin duası kabul olmadı, gökten kemik yağmadı.

Ölmedi madem!

Kalp krizi geçirsin bari!

Bu yalanı niye üfürdüler biliyor musunuz?

"Hasta hasta Türkiye'yi yönetemez" demek için!

Dediler bile...

"Mangır Merdan" dedi...

Hoca'sı "Evet" karşılığını verdi.

Erdoğan "İyiyim" dedi.

Ömer Çelik "Çok iyi" dedi.

Fuat Oktay "Allah'a şükür iyi" dedi.

İletişim Başkanlığı resmi açıklama yaptı, "Cumhurbaşkanımız iyi yarından itibaren görevinin başında olacak" dedi...

"Mangır" ile Hoca'sı "Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı niye açıklama yapmıyor?" diye 18 dakika boyunca ciyakladı durdu.

Evet...

Orta yerde bir hastalık var...

Erdoğan iyi olduğuna göre...

Kim hasta sizce?







