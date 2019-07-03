Endonezya'da 3 yaşındaki çocuk dev yılanlara emanet!

Endonezyalı Dylan Maharani isimli küçük kız yatağında uzanırken en az 6 devasa yılanın kızın bedenine dolandığı görülüyor.

Küçük kızın babasının egzotik hayvan düşkünü olduğu ve evelerinde çeitli yılan ve sürüngenler bulunduğu belirtildi. Kızın korkusuzluğunun buradan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Zehirsiz olduğu belirtilen yılanlara ilişkin açıklama yapan kızın babası eleştirilere de yanıt verdi.

Baba Syahrul "İnsanlaraın bu konu hakkındaki hislerini anlayabiliyorum. Bazen ben deendişeleniyorum ancak kızımın hayvanlarla olan etkileşimini görünce tüm korkum geçiyor" dedi.