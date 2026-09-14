Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor, çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum." ifadesini kullandı.