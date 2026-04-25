Dün kına gecesi yapmışlar! Genç çift düğün günü ölü bulundu sebebi de...

Burdur’un Çavdır ilçesinde, dün akşam kına geceleri yapılan ve bugün düğünleri olacağı öğrenilen genç çift, evde elektrik akımına kapılmaları sonucu hayatını kaybetti.

Küçükalan köyünde dün kına geceleri yapılan Fatih Özaslan (34), sabah saatlerinde kuaföre götürmek için Ayşegül Maral’ın (20) kaldığı eve gitti.

Bu sırada saçlarını kurutmak isteyen Maral elektrik akımına kapıldı. Maral’ı kurtarmaya çalışan Özaslan da akıma kapıldı.

Genç çiftten haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde Maral ve Özaslan’ı hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolün ardından hastaneye kaldırılan Maral ve Özaslan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

