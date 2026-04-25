İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Okullarda yeni dönem resmen başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yeni genelgeyle, okul ve çevrelerindeki güvenlik tedbirleri sil baştan yeniden şekilleniyor.

Son dönemde yaşanan olayların ardından eğitim kurumlarının güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için harekete geçen Bakanlık; okullara X-Ray cihazları kurulmasını, emniyetle doğrudan bağlantılı 'Acil Durum Butonu' yerleştirilmesini ve her okul için özel bir 'Risk Değerlendirme Karnesi' çıkarılmasını karara bağladı.

Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin 2022 yılında güncellenen protokol, son dönemde artan şiddet ve asayiş olaylarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla valiliklere, emniyet, jandarma ve ilgili bakanlıklara gönderilen "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri" konulu genelge ile okullarda yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Vali ve kaymakamların bizzat koordine edeceği yeni sistemde, koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri ile erken uyarı mekanizmaları temel ilke olarak benimsenecek. Valilikler, alınan tedbirleri ve karşılaşılan durumları aylık raporlar halinde Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na sunacak.

Bakanlığın genelge ekinde yayımladığı "Bütünleşik Model" ve "Güvenlik Kontrol Listesi"ne göre okullarda hayata geçirilecek devrim niteliğindeki yenilikler şunlar:

Polise doğrudan bağlı 'panik butonu' ve x-ray dönemi

Okulların fiziksel güvenlik zafiyetlerini sıfıra indirmeyi hedefleyen kontrol listesine (EK-2) göre eğitim kurumlarında fiziki donanım standartları yükseltiliyor:

Acil Durum Butonu: Tıpkı KADES uygulamasında olduğu gibi, okullarda en yakın genel kolluk kuvveti (Polis/Jandarma) ve 112 ile direkt iletişime geçilmesini sağlayacak acil durum butonları kurulacak.

X-Ray ve Turnike: Okul giriş çıkışlarının sıkı kontrol altına alınması için kapılarda X-Ray cihazları, el dedektörleri ve turnike sistemleri kullanılacak.

Duvar Yükseklikleri Artıyor: Çevre güvenliği için standartlar yeniden belirlendi. İlkokullarda toplam duvar/korkuluk yüksekliği 2.5 metreye, ortaokul ve liselerde ise 3 metreye çıkarılacak.

Özel Güvenlik ve Alarm: Girişlerde özel güvenlik personeli bulundurulması zorunlu hale gelirken, okul saatleri dışında izinsiz girişlere karşı elektronik alarm sistemleri kurulacak.

Okulların 1 kilometrelik çevresi mercek altında

Genelgenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri de "Okul Güvenliği Risk Değerlendirme Sistemi" (EK-1) oldu. Buna göre okul yerleşkesinin ana giriş kapısı merkez alınarak 1 kilometrelik yarıçaplı alan "okul çevresi" olarak tanımlanacak ve bu bölge sürekli mercek altında tutulacak.

Okullar, çevrelerindeki suç ve risk oranlarına göre puanlanarak özel olarak takip edilecek. Risk puanlamasında şu kriterler baz alınacak:

Son 12 ay içinde okul ve çevresinde meydana gelen adli olayların sayısı ve şiddet düzeyi (bıçaklı kavga, yaralama vb.).

Mahalledeki uyuşturucu ve organize suç yakalama oranları.

Sosyo-ekonomik kırılganlık (işsizlik, göç yoğunluğu) ve sosyal gerilim düzeyi.

Öğrencilere yönelik dijital ve sosyal riskler (radikalleşme, siber zorbalık, hedef gösterme).

Dezenformasyon yapanlara yasal işlem

Genelgede, okul çevrelerinde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı da net bir uyarı yer aldı. Olaylara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin yalnızca teyitli bilgiye dayalı ve sorumlu bir dille yapılacağı vurgulanırken; provokatif paylaşım yapan, suçu ve suçluyu öven içerikler üreten ve dezenformasyon girişiminde bulunanlar hakkında kararlılıkla yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

İşte o genelge