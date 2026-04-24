2026 Kurban Bayramı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Emekli ikramiyesi 2026 bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Emekli maaşı bayram ikramiyesi SGK ödeme takvimi 2026 netleşmeye başladı.
Kurban Bayramı 2026 yaklaşırken emekliler, “Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından yürütülen SGK ödeme takvimine göre emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatması bekleniyor.
Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs 2026’da başlayacak olması nedeniyle, emekli ikramiyesi ödemelerinin 18-25 Mayıs tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanların yanı sıra şehit yakınları ve gazileri de kapsayacak şekilde geniş bir kitleye ödenecek. Ödemeler tahsis numarasına göre kademeli şekilde yapılacak.