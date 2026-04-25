25 Nisan Cumartesi İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi canlı izle
TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Başvurusu kabul edilen 5 milyon 242 bin kişi heyecanla TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek TOKİ İstanbul kura çekiminin saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.
TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'un kura çekimleri 25 Nisan'da başlıyor.
İstanbul TOKİ kura başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi de PDF olarak erişime açıldı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları hakkında bilgiler...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenecek TOKİ İstanbul kura çekimi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te başlayacak.
İstanbul TOKİ kura çekilişi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 25-26-27 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün sürecek.