BIST 14.409
DOLAR 45,01
EURO 52,81
ALTIN 6.815,04
HABER /  DÜNYA

İran'ın füze kapasitesi ne durumda? "Savaş sırasında üretim devam etti"

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkesinin füze gücünün önemli bir kısmının kullanılmadığını söyledi.Telayi Nik, "Savaş sırasında bazı yerler zarar görse de silah üretimi devam etti." ifadesini kullandı.

Abone ol

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Telayi Nik, katıldığı bir televizyon programında ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı savaşı kaybettiğini ve söz konusu ülkelerin İran’a dair ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştiremediğini savunan Telayi Nik, ülkesinin uzun yıllar boyunca füze konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

"Savaş sırasında bazı yerler zarar görse de silah üretimi devam etti"

Telayi Nik, "İran’da yerli imkanlarla farklı alanlarda 1000'den fazla silah üretiliyor. Savaş sırasında bazı yerler zarar görse de silah üretimi devam etti. Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı." ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü, ayrıca ülkesinin savunma ve saldırı kapasitesinin yok olmadığını aksine daha da güçlendiğini öne sürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
