Doğu Akdeniz'de tehlikeli işbirliği! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 'hayalini' açıkladı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi davet kapsamında bulunduğu Lefkoşa'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Görüşme sonunda açıklama yapan Herzog, Hristodulidis'i 'İsrail'in büyük dostu' olarak nitelendirerek övgülerde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada Herzog'un ziyaretinin iki lider arasındaki düzenli temasların parçası olduğunu, ziyaretin İsrail ve GKRY arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi ve bağları güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

"STRATEJİK ORTAKLIĞI GÜÇLENDİRMEYİ UMUYORUZ"

Hristodulidis, Herzog'u karşılarken gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs'ın kişisel dostu olduğunu belirterek, "Stratejik ortaklığı her düzeyde güçlendirmeyi umuyoruz" ifadesini kullandı.

Hristodulidis, GKRY ile İsrail arasındaki turizm sektöründeki büyümeye de işaret ederek Herzog ile iki tarafın güvenlik, istikrar ve iş birliği koşulları yaratmak amacıyla benzer görüşlere sahip diğer ülkelerle nasıl çalışabileceklerini de görüşeceklerini aktardı.

Hristodulidis, Aralık 2025'te İsrail'i ziyaret ederek Kudüs'te Herzog ile de görüşmüştü.

"ZİYARET TÜRKİYE'YE KARŞI"

Rum basınında çıkan haberlerde Hristodulidis-Herzog görüşmesinin Türkiye'ye karşı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Herzog'u Kıbrıs'ta istemeyen Soykırımdan Arındırılmış Kıbrıs, Aşırı Sağ İzleme Kıbrıs, Kıbrıs Filistin Dayanışma Hareketi, BDS Kıbrıs, Kıbrıs Barış Konseyi, Aşırı Sağ, Faşizm ve Irkçılığa Karşı İttifak, KISA ve Filistin İçin Sesler'in oluşturduğu koalisyon da görüşmenin emperyalizme hizmet ettiğini savundu.

Philenews internet sitesinde çıkan haberde koalisyonun görüşmelerin amacını 'İsrail'in Türkiye ile arasındaki gerilimleri ele almak ve İsrail ile GKRY arasındaki askeri iş birliğini derinleştirmek' şeklinde nitelendirdiğine işaret edildi.