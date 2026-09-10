DOF Robotics’ten Ar-Ge 500’de üç ayrı başarı

Ar-Ge ürünleriyle son üç yılda 530,9 milyon TL’lik yurt dışı satış gerçekleştiren şirket, Turkishtime Ar-Ge listesinde ‘Makine ve Aksamları Sektöründe Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan İlk 20 Şirket’ arasına yer aldı.

Dünyanın 80’den fazla ülkesine robotik simülatör ihracatı yapan ve Marvel, Universal Studios gibi global markalarla çalışan DOF Robotics, Turkishtime tarafından açıklanan Ar-Ge 500 Araştırması’nda üç farklı kategoride elde ettiği derecelerle Ar-Ge ve inovasyon alanındaki gücünü ortaya koydu.

DOF Robotics, “2025 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 500 Şirket” sıralamasında 66 milyon 515 bin 48 TL Ar-Ge harcamasıyla 274’üncü sırada yer aldı. Şirket ayrıca araştırma kapsamında “Makine ve Aksamları” sektöründe 19’uncu sıraya yerleşti. DOF Robotics’in Ar-Ge yatırımlarını küresel ticari başarıya dönüştürme performansı da araştırma sonuçlarına yansıdı. Şirket, “Ar-Ge Ürünleriyle Son 3 Yılda (2023–2025) En Fazla Yurt Dışı Satış Gerçekleştiren İlk 100” kategorisinde 530 milyon 889 bin 183 TL’lik yurt dışı satış rakamıyla Türkiye genelinde 44’üncü sırada yer aldı. “2025 Yılı Ar-Ge Merkezinde Alınan Tasarım Tescil Sayısına Göre İlk 50” kategorisinde ise 5 tasarım tesciliyle 42’nci oldu.

Ar-Ge 500 Araştırması’nda elde edilen sonuçları değerlendiren DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, şunları söyledi:

“DOF Robotics olarak Ar-Ge ve inovasyonu, sürdürülebilir büyümenin ve uluslararası rekabet gücümüzün de temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Ar-Ge 500 Araştırması’nda Türkiye’nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan 500 şirketi arasında yer alırken, tasarım tescillerimiz ve özellikle Ar-Ge ürünlerimizle gerçekleştirdiğimiz yurt dışı satışlarla farklı kategorilerde öne çıkmak bizim için son derece değerli. Ar-Ge ürünlerimizle 2023–2025 döneminde 530 milyon TL’nin üzerinde yurt dışı satış gerçekleştirmiş olmamız, geliştirdiğimiz teknolojilerin küresel pazarlardaki karşılığını göstermesi açısından ayrıca önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde de yerli mühendislik gücümüzle yüksek katma değerli teknolojiler geliştirmeye, ürün portföyümüzü genişletmeye ve Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç etmeye devam edeceğiz.”