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Diyarbakır'da deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde geçtiğimiz cuma günü yaşanan depremin ardından sokakta bulunan araçların lastiğini patlatan C.Y., güvenlik güçlerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedilmişti.

Depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişi, depremin hemen ardından eline aldığı bıçakla sokağa çıkmış, onlarca aracın tekerleğini patlatmıştı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Fırat ve Ulutürk mahallelerinde 64 aracın lastiğini patlatan zanlının C.Y. olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs C.Y. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan C.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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