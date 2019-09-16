Diyarbakır’da 11 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 6. Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, B.A. isimli şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğu İ.A.’yı site içerisinde bulunan bir apartmanın asansöründe sözle ve elle taciz etti.

Olayın mahalleli tarafından duyulması üzerine site sakini B.V., belinden çıkardığı bıçakla B.A.’yı site dışına kadar takip ederek, toplanan kalabalık grupla birlikte linç etmek istedi.

Şüpheli B.A.’da belinden çıkardığı bıçağı etrafa rastgele sallaması üzerine B.V.’yi sol kolundan yaralayarak olay yerinden yaklaşık yüz metre uzaklaştı ve bölgeye gelen polis ekipleri tarafından durdurularak yakalandı.

Yakalanan yaralı B.A., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bir diğer yaralı B.V. de başka bir ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen uzman polisler bölgede incelemede bulunduktan sonra soruşturma başlattı.