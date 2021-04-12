Diyanet 2021 Manisa iftar vakti tablosu sahur (imsak) kaçta?

MANİSA imsak saati ve bugün sahur kaçta araştırması 2021 Ramazan ayının başlaması ile merak konusu oldu. Diyanet 2021 Manisa imsakiye takviminde iftar ve imsak vakti ile birlikte sabah, öğle, akşam ezanı saatlerini de bulabilirsiniz.

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MANİSA iftar vakti ne zaman, 13 Nisan oruç kaçta açılacak araştırması başladı. Manisa için 30 günlük iftar vakti ve imsak (sahur) saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan ayı 2021 İmsakiyesi'nde yer alıyor. Manisa Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor.

Bu yıl koronavirüs sebebiyle teravih namazları camilerde kılınmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı karantinada olanların tek başlarına teravih namazı, evdeki aile üyelerinin de cemaat yaparak teravihi kılabileceklerini açıkladı. Bu yıl fitre miktarı da Diyanet tarafından 28 lira olarak açıklandı. Oruç tutulmayan günler için verilen fitre miktarı da bu rakam üzerinden (günlük 28 lira) hesaplanıp verilecek.

Manisa Ramazan ayı 2021 yılı İmsakiyesi şöyle:

Sahura kalkmadan oruç tutulması günah mı?

Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biri iftar sofrasıysa diğeri de sahur masası. Peki sahura kalkmadan oruç tutmak caiz mi? Diyanet İşleri bu konuda şu bilgiyi veriyor:

"Sahura kalkmamak 'günah' değil ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap"

Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde şöyle deniliyor

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

Niyet etmeden oruç tutulur mu: Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.

Oruç için nasıl niyet edilir: Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.