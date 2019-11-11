Devlet Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe eden alçaklar!

Sosyal medyadaki çakalların hedefinde MHP lideri Devlet Bahçeli var şimdi de. Atatürk ve Cumhuriyet tüccarları Bahçeli'nin 29 Ekim ve 10 Kasım tarihlerinde twit atmadığından şikayet ediyor.

Bahçeli'nin Atatürk sevgisini sorguluyorlar yani...

"Çakma Atatürk"le fotoğraf çektirmedi diye, "Atatürk'e rest çekti" diyen dangalaklar bile var... Bu güruhun yazdıkları MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in kanına dokunmuş olmalı ki... çakal sürüsüne karşı Devlet Bey'i savunuyor.

Metin Özkan ekranlarda Bahçeli'ye yönelik yapılan bu tür dangalaklıklara şu cevabı veriyor:

"MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe duymak alçaklıktır. Nokta!"

Demem o ki...

Bahçeli'yi Türkiye biliyor.

Çakallara destan yazarak cevap vermeye gerek yok.

"Alçak" de geç...

ATATÜRK'Ü RAHAT BIRAKIN ARTIK!

Habertürk ekranında sabah sabah sinir bozan, toplumun kılcal damarlarını hoplatan, ne dediği ve ne idüğü belli olmayan bir tip... Cumhuriyet ve Atatürk tüccarlığı yapıyor diğerleri gibi... O da kimi CHP'liler gibi Atatürk'e huzur vermiyor.

Ne dedi?

Vallahi ben adamın ağzından tek bir kelime anlamadım.

Ebru Baki de anlamamış olmalı ki, reklama gitmek zorunda kaldı. Ebru'nun reklam dönüşü "Ben bir Türk kadını olarak bugün sizlere bu programı sunabiliyorsam, Cumhuriyet'e ve Atatürk'e borçluyum" diyerek gereksiz adama haddini bildirmesi yetti...

O hadsiz, gereksiz adam kovulmaktan beter olmuştu ama, olup biteni üstüne bile almadı. "Yarrabi şükür" diyerek oturmaya devam etti...

ALLAH VELİ AĞBABA'NIN BELASINI ÇOKTAN VERMİŞ!

Meclis'in çatısı altında avazı çıktığı kadar bağırıyordu CHP'li Veli Ağbaba:

"Terör ağzıyla konuşanların Allah belasını versin!"

Amin!

Bir kaç gün sonra YPG'li bir teröristin ölüm haberi düştü önümüze. Aşina bir yüz, kim ola bu kız? Aaaa Veli Ağbaba'nın Meclis'te ağırladığı Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın değil mi bu?

Vallahi o!

Ben Veli Bey'in "Ben nasıl bir hata yaptım!" diyerek toplumdan özür dileyeceğini düşünürken, Pakize Ana (şehit annesi) haberi düştü önüme... Pakize Ana gazı almış bir kere, "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek teröre lanetler yağdırdığı sırada yanında kim vardı biliyor musunuz?

Tabii ki Veli Ağbaba :)

Dedim ki aha şimdi yapıştıracak çantayı...

"Allah belanı versin!"

Veli Ağbaba ucuz atlattı valla...

Çünkü... Pakize Ana, Veli Ağbaba'nın kankasından haberdar olmamıştı.

TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR Kİ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek için mutlaka bir yol buluyor:

"Sen kimsin ki Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten söz ediyorsun! Sen Atatürk'ün yanından bile geçemezsin!"

Erdoğan'ın "Atatürk tüccarlığı" dediği tam da bu olsa gerek!

Kemal Bey'e "Sen kimsin" demeyeceğim...

Sadece sus diyorum! Hem vallahi hem billahi konuştukça batıyorsun Kemal Bey... Sus artık!