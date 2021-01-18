Cumhurbaşkanı sözde, Selahattin Demirtaş gözde!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi "eleştiri" olarak kabul ediliyor kimi muhalif gazeteciler tarafından. Bu arkadaşların başı dara düştüğünde, ya Menderes-İnönü dönemine gidiyorlar, ya da Özal-Demirel atışmalarını hatırlatıyorlar. FETÖ söz konusu olduğunda "Siz kolkolaydınız" deyip, arkeolojik kazıya başlıyorlar.

Geçmişteki yanlışları bugün yapılan yanlışlarla mukayese edip, "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesini haklı çıkarmaya çalışıyorlar.

CHP'deki "Taciz salgını" söz konusu olduğunda hepsi sus pus. Ensar Vakfı'ndan yıllarca ekmek yiyen onlar değilmiş gibi, CHP'yi taciz salgınlarından muaf tutuyorlar.

CHP'deki "Taciz salgını"nı ben gündeme getirmedim. Barış Yarkadaş isyan etti ve "tarihe not" düşmek adına sosyal medyada çığlık attı. Canan Kaftancıoğlu "şov" yapmakla suçladı Yarkadaş'ı. En yakın arkadaşları ise "Canan Kaftancıoğlu ile hesabı var" diyerek salgınların üzerini örtmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun "Sözde Cumhurbaşkanı" saçmalığını Erdoğan'ın Demirtaş için kullandığı "terörist" ifadesiyle kapatmaya çalıştılar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, bir de "özgür basın" naraları atıyorlar. Barış Yarkadaş "tarihe not" düşünce Halk TV'den kovulması "tesadüf" oluyor, Beştepe'de Erdoğan'ın elinden verilen ödül "sus payı" oluyor!

Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı!

Ekranlarda "Bizde hem nalına hem mıhına yok, İmamoğlu bizim kırmızı çizgimizdir" diyen soytarılar sizin için "tarafsız" olacak, Erdoğan'ın elinden ödül alan gazeteciler "yandaş" öyle mi?

Demokrasi sözde...

Cumhurbaşkanı sözde...

Yargı sözde... bunlara göre yüzde 52 bile sözde. Kendileri ise hep özde... CHP'deki "taciz salgınları"nı yazmazlar, PKK ile kolkola olan HDP'ye toz kondurmazlar, Yasin Börü'nün katili Selahattin Demirtaş ise onlar için "terörist" değil "gözde".

Bunlar gazeteci oluyor, biz iktidar yanlısı...

Allah kabul etmesin!