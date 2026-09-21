Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cedi Osman'a davet: Benim takımda oynarsın

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’ndeki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı, burada Yunanistan temsilcisi PAOK’ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Basketbola olan ilgisiyle bilinen ve vakit buldukça kurmaylarıyla birlikte maç yapan Erdoğan ile Cedi Osman arasındaki görüşmede samimi ve neşeli anlar yaşandı.

"ANKARA'YA GELECEKSİN, BENİM TAKIMDA OYNARSIN"

Sohbet sırasında Erdoğan, Cedi Osman’ı Ankara’ya davet ederek esprili bir transfer teklifinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cedi Osman’a, “Ankara’ya geleceksin, benim takımda oynarsın. Hidayet Türkoğlu’nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız. Ben bazen Hidayet Türkoğlu'nu karşıya veriyorum bazen Ömer Onan karşıya veriyorum.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sözleri üzerine Cedi Osman’ın da gülümsediği görülürken, görüşme sıcak bir sohbet ortamında sona erdi.