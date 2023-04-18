Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, ‘sermaye getirme’ açıklaması üzerinden yüklenerek, “Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi Bay Bay Kemal Londra’dan ne kadar para aldın da geldin?" dedi.

Erdoğan, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinin startını AK Parti'nin 2001'de temellerinin atıldığı Afyonkarahisar'dan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, ‘sermaye getirme’ açıklaması üzerinden yüklenerek, “Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi Bay Bay Kemal Londra’dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf. Emperyalizmin Truva atı, IMF’nin ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bay Bay Kemal şimdide çıkmış her zaman ki iğrenç üsluba ile bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor” dedi.