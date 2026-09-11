Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Türkiye Mutabakatı çevresinde kenetlenmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de gün içinde toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan daha sonra AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı ve burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye genelinde hayata geçirilen yatırımlara dikkat çekerek, gelecek dönemde de eser ve hizmet odaklı çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"86 MİLYONUN HUZUR VE REFAHI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Rize’de vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, kentte bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımları ve icraatları konuştuklarını belirtti. Yapılan çalışmalarla yetinmediklerini ifade eden Erdoğan, “Rizeli kardeşlerimizle birlikte 86 milyonumuzu huzur ve refah içinde yaşatmanın, sizlerin desteği ve duasıyla inşallah bu şuurla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan, konuşmasında AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne de değindi. AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümünün 14 Ağustos’ta Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve 100 binlerce kişinin katıldığı mitingle kutlandığını hatırlatan Erdoğan, bu etkinlikte teşkilat ve milletle ahdin yenilendiğini söyledi.

“Eser ve hizmetlerle dolu 25 yıllık karnemizi halkımıza takdim ederken, gelecek çeyrek asra, yarım asra dair vizyonumuzu paylaştık” diyen Cumhurbaşkanı, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin sürdürüleceğini ifade etti.

"BÜYÜK HAYALLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ VAR"

“Bugün, yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin en dinamik, en vizyoner, ufku itibarıyla en açık kadrolarına biz sahibiz. Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Milletimizi fazlasıyla layık olduğu o mutlu ve müreffeh yarınlara ulaştırmakta Allah'ın izniyle kararlıyız. Bunu bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye; ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda artık sağlam bir zemine oturmuştur.

Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası da başlamıştır. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nın inşası mutlaka gerçekleştirilecek. Ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız. 25 sene evvel ülkemizin büyük potansiyelini nasıl harekete geçirdiysek, aynı şekilde başlattığımız stratejik hamleleri de tamamlayacağız.”

"PRANGALARDAN KURTULMAMIZIN KİMLERİN OYUNUNU BOZDUĞUNU BİLİYORUZ"

“Elbette bu vizyondan rahatsız olanlar vardır. Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişatta barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki, 'Ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.'”

"ÖNÜMÜZÜN KESİLMESİNE ASLA MÜSADE ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe ilerlemesine hiçbir şekilde engel olunmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, konuşmasında Türk, Kürt, Arap ve Laz ayrımı yapmadan 86 milyon vatandaşın ortak bir gelecek hedefinde buluşması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Yeri gelir dirilir, pınar oluruz. Yeri gelir irkilir, bir ırmak oluruz. Yeri gelir gürler, çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin huzur, barış, istikrar, demokrasi ve refah içinde geleceğe yürümesini istediklerini belirten Erdoğan, aynı hedeflerin ülkenin çevresi, bölgesi ve dünya için de geçerli olduğunu söyledi.

"SADECE HAKARET SENFONİSİYLE BİR YERE VARILMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşılan tahrik ve engellemelere rağmen hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Yılmadan, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz” dedi.

Dünyanın ve bölgenin kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, siyasetin de yaşanan gelişmelere göre kendisini yenilemesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, siyasette yalnızca söylem ve hamasetle sonuç alınamayacağını belirterek, “Sadece lafla, sadece kuru hamasetle, sadece hakaret senfonisiyle hiçbir yere varılmaz” diye konuştu.

Siyasetin merkezinde insan, dürüstlük, eser ve hizmet üretme anlayışının bulunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu unsurları taşımayan bir siyaset anlayışının ülkeye ve millete fayda sağlamayacağını söyledi.

BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUKLARA DEĞİNDİ

“Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, devam ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır.

Türkiye'nin böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur. Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir. Türkiye'yi istismar siyasetinde olduğu gibi, sat iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız.”

"86 MİLYON BÜYÜK TÜRKİYE MUTABAKATI ÇEVRESİNDE KENETLENMELİ"

“Tabii ki birbirimize eleştirilerimiz olabilir. Doğru bulmadığımız, eksik gördüğümüz, yanlış dediğimiz konular da olabilir. Hatta bazı meselelerde rezervlerimiz, endişelerimiz de olabilir. Ama bunların hiçbiri mesele Türkiye olduğunda, mesele demokrasimiz olduğunda, Türk milletinin ezelî ve ebedî kardeşliği olduğunda bir araya gelmemize engel teşkil etmemelidir. Bizim bir süredir dile getirdiğimiz Ankara merkezli siyaset çağrımızın arka planında işte bu tasavvur vardır. Büyük Türkiye mutabakatı. Bunu söylerken kastımız budur. 86 milyonun birliği, beraberliği, kader ortaklığıdır. Aynı idealler etrafında kenetlenmesidir.”