Çorum'da KKKA hastalığı tedavisi gören kişi hayatını kaybetti

Akçiçek köyünde yaşayan Zeliha Polat'a, çeşitli şikayetleri nedeniyle 3 gün önce gittiği Alaca Devlet Hastanesinde KKKA teşhisi konuldu.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Polat, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın cenazesi, Akçicek köyünde güvenlik önlemleriyle defnedildi.