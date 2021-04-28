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Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı! 18 yaralı var

 ÇİN'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki bir anaokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı.

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Çin'in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Beiliu kentindeki bir anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda kimliği belirsiz bir kişinin anaokulundaki 16 çocuğu ve 2 öğretmeni yaraladığı bildirildi.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekibi tarafından saldırganın yakalandığı aktarıldı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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