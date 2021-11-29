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POLİTİKA

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Canan Kaftancıoğlu'ndan rahatsızım

CHP'den ihracıyla ilgili bugün karar çıkması beklenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk canlı yayınında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu topa tuttu. Tanju Özcan, "Canan Kaftancıoğlu'nun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor" dedi. Ermeni meselesindeki tutumunu örnek gösterdi.

Yaptığı ırkçı açıklamalar ile sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Programda CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden CHP'li Özcan, "Ermeni soykırımı ile ilgili söylemleri beni çok rahatsız etmişti." dedi.

Canan Kaftancıoğlu ne demişti?

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşarak "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" ifadelerine yer vermişti.

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