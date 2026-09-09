Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılıyor? Basın danışmanından açıklama
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasına, Tugay'ın basın danışmanından yalanlama geldi.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye de katılmaması tartışmaları beraberinde getirmiş ve Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.
Nefes'ten Fatih Ergin'in haberine göre Cemil Tugay, AK Parti'ye üyelik formunu doldurdu. Haberde, Tugay'ın İzmir'in kurtuluş tarihi olan 9 Eylül'de AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.
TUGAY'IN DANIŞMANI İDDİALARI YALANLADI
İddialar kısa sürede gündem olurken, Tugay'ın basın danışmanı Elif Demirci İşleğen söz konusu iddiayı yalanladı. Birgün'e konuşan İşleğen, Tugay'ın herhangi bir form doldurmadığını öne sürdü.
RESEPSİYON İÇKİLİ OLACAK
Öte yandan 9 Eylül resepsiyonunun Tugay'ın emriyle alkolsüz yapılacağı da iddia edilmişti. Bu iddia da yalanlandı ve resepsiyonun içkili olacağı belirtildi.