Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılıyor? Basın danışmanından açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye de katılmaması tartışmaları beraberinde getirmiş ve Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

Nefes'ten Fatih Ergin'in haberine göre Cemil Tugay, AK Parti'ye üyelik formunu doldurdu. Haberde, Tugay'ın İzmir'in kurtuluş tarihi olan 9 Eylül'de AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

TUGAY'IN DANIŞMANI İDDİALARI YALANLADI

İddialar kısa sürede gündem olurken, Tugay'ın basın danışmanı Elif Demirci İşleğen söz konusu iddiayı yalanladı. Birgün'e konuşan İşleğen, Tugay'ın herhangi bir form doldurmadığını öne sürdü.

RESEPSİYON İÇKİLİ OLACAK

Öte yandan 9 Eylül resepsiyonunun Tugay'ın emriyle alkolsüz yapılacağı da iddia edilmişti. Bu iddia da yalanlandı ve resepsiyonun içkili olacağı belirtildi.