Cansu öğretmenin hayatını kaybettiği kaza! 3 aylık kızı Umay'dan acı haber
Bartın'ın Amasra ilçesinde 16 Eylül'de otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un kazada yaralanan bebeği hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Pınar Erden Güneş
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Otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildiği kazada yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt, hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
16 Eylül'de H.Ç.K. (73) idaresindeki otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, devrilen aracın sürücüsü ve otomobildeki gelini Cansu Kocakurt (35) ile 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt yaralanmıştı.
Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Kocakurt müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yaralı bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Kocakurt'un cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verilmişti.