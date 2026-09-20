CANLI ANLATIM! Fenerbahçe-Eyüpspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. İki takım arasındaki 5. randevuda ilk 11'lerde belli oldu. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe 7 - 0 Eyüpspor

58' Eyüpspor'da orta alanda topu alan Costa, ceza sahası sağında Abdullahi'ye pasını attı ancak savunmada Ake araya girerek topu takımına kazandırdı.

55' GOL! Vedat Muriqi attı, Fenerbahçe farkı yedi yaptı... Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda İrfan Can, ön direğe ortasını yaptı. Ön direkte yükselen Muriqi, kafa vuruşunu yaptı ve topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 7-0.

51' TEHLİKE! Fenerbahçe gole çok yaklaştı... Fenerbahçe'de Ederson'un savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Greenwood, ceza sahasına girdikten sonra topu önce sağa sonra sola çekerek sol ayağıyla kaleye şutunu çekti ancak kaleci gole izin vermedi.

47' GOL! Muriqi hat-trick yaptı, Fenerbahçe farkı altıya yükseltti... Fenerbahçe atağında Semedo'nun pasıyla ceza sahası sağında topu alan Brown, penaltı noktası yakınlarda Muriqi'e pasını attı. Muriqi, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yakın köşeye şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi:6-0.

46' TEHLİKE! Fenerbahçe etkili geldi... Fenerbahçe'de İrfan Can'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Brown, kale sahası önüne ortasını yaptı. Savunmadan seken top Kerem'in önünde kaldı ancak Kerem'in dokunuşunda savunma araya girdi.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE! İlk yarı bitti. Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında soyunma odasına 5-0'lık üstünlükle gidiyor.

45+1' GOL! İrfan Can attı, Fenerbahçe farkı beşe yükseltti... Fenerbahçe atağında Ake kendi yarı alanından getirdiği topu Vedat'a verdi. Vedat, sol kanatta Greenwood'u topla buluşturdu. Greenwood, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzeri sağında İrfan Can'a pasını attı. İrfan Can, sol ayağıyla sağ köşeye şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:5-0.

44' Eyüpspor'da Boutobba'nın pasıyla sol kanatta topu alan Michalak, kale sahası önüne ortasını yaptı ancak savunmada Ake topu uzaklaştırdı.

42' BİR ŞUT! Talha kaleyi yokladı... Eyüpspor'un ceza yayının bir kaç metre gerisi merkezden kazandığı duran topta Talha, sağ ayağıyla kaleye şutunu çekti ancak top kalecide kaldı.

39' GOL! Guendouzi attı, Fenerbahçe farkı dörde yükseltti... Fenerbahçe hücumunda sağ kanatta topu alan Greenwood, rakibinden sıyrıldıktan sonra orta alanda İrfan Can'a pasını attı. İrfan, ceza yayı üzeri solunda Guendouzi'ye pasını attı. Guendouzi, hiç bekletmeden sağ ayağıyla sol köşeye şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

37' BİR ŞUT! Abdullahi kaleyi yokladı... Eyüpspor'da sol kanatta topu alan Giardano, kale sahası önüne ortasını yaptı. Savunmadan seken top ceza yayı gerisinde Abdullahi'nin önünde kaldı. Abdullahi, sağ ayağıyla sağ köşeye şutunu çekti ancak top kalecide kaldı

27' TEHLİKE! Fenerbahçe etkili geldi... Fenerbahçe'de Semedo'nun pasıyla sağ kanat son çizgide topla buluşan Kante, ön direğe ortasını yaptı. Ön direkte Kerem'den seken top kale sahası önünde Muriqi'in önünde kaldı. Muriq, bekletmeden şutunu çekti ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

25' EDERSON KURTARDI! Eyüpspor gole yaklaştı... Eyüpspor'da Brown'dan seken topu takip eden Abdullahi, ceza sahası sağına girdikten sonra yakın köşeye şutunu çekti ancak kaleci Ederson kalesinde gole izin vermedi.

21' GOL! Muriqi duble yaptı, Fenerbahçe farkı üçe yükseltti... Fenerbahçe'de sağ kanatta topu alan Greenwood, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağından kaleye şutunu çekti. Kaleci ilk pozisyonda kurtarışını yaptı ancak top kale sahası önünde Muriqi'in önünde kaldı. Muriqi, sağ ayağıyla tek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0.

21' YAN AĞLARDA! Fenerbahçe gole yaklaştı... Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı taç atışında Brown, kale sahası önüne taç atışını kullandı. Kale sahası önünde Skriniar'dan seken topa arka direkte Kerem şutunu çekti ancak top dışarı çıktı.

15' Fenerbahçe'de Greenwood'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Brown, bekletmeden kale sahasına yerden pasını yolladı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

12' TEHLİKE! Fenerbahçe etkili geldi... Fenerbahçe'de Guendouzi, ön alan baskısında topu kazandı ancak top kalecide kaldı.

7' GOL! Muriqi attı, Fenerbahçe farkı ikiye yükseltti... Fenerbahçe'de orta alanda topu alan İrfan, sol kanatta Kerem'e pasını attı. Kerem, kale sahası önüne yerden pasını çevirdi. Kale sahası önünde Muriqi, müsait pozisyonda tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı:2-0.

5' GOL! Greenwood attı, Fenerbahçe öne geçti... Kazanılan penaltıda topun başına geçen Greenwood, sağ ayağıyla sağ köşeye şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı:1-0.

3' Vedat Muriqi yerden kalkamadı. Hakem oyunu durdurdu, VAR ile konuşuyor.

2' Fenerbahçe'de kaleci Ederson, kendi yarı sahasının ortasından ceza sahasının sağına topu uzun gönderdi. Vedat Muriqi'nin altı pasa kafayla yolladığı pas sonrası karambol oluştu ve top ceza sahasının soluna düştü. Vedat Muriqi tekrar topu al

1' İlk düdük geldi. Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

İŞTE F.BAHÇE-EYÜPSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Muriç

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü (Bugün) saat 17.00'de başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.