Canan Kaftancıoğlu, Karamollaoğlu’na “Katil” dememiş miydi?

25 yıl önce bu ülkenin seçilmiş Başbakanı Necmettin Erbakan’ın mezarını kazanlar, onu başbakanlık koltuğundan indirenler, 25 yıl sonra bir araya gelmiş, anma törenleri düzenliyor. Erbakan’ın ne büyük devlet adamı, ne büyük siyasetçi olduğundan dem vuruyorlar utanmadan, haya etmeden…

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bunlardan sadece biriydi. O da İstanbul’daki anma töreninde hazır kıta bulunmuştu. Oysa o Canan Kaftancıoğlu, vakti zamanında bugün andığı, hürmet ettiği, siyasi deha dediği Erbakan için şu twiti atmıştı:

- Erbakan 95 yılı iniversite mezuniyet törenimize katılmıştı yeğeninin diplomasını vermek üzere. Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugün de aynı şeyi yaparım gibi…

Canan Kaftancıoğlu bugün ölmüş Erbakan’ın arkasından saygı duruşunudna bulunuyor, ıslıklamıyor. Tam da Uğur Arıkan isimli kardeşimizin dediği gibi… Canan Kaftancıoğlu o toplantıda gözyaşına hakim olamayıp “tekbirrr” nidalarıyla salonu ayağa kaldıracaktı neredeyse…

Dünya tarihinde böylesi bir yüzsüzsük görüldü mü acaba? Yıllar önce ıslıkladığın Necmettin Erbakan’ın sevenlerinden oy tırtıklamak için işte böyle boy göstereceksin. O anda ne düşünüyordu acaba, aklından neler geçiyordu? Bilemem, ama bildiğim bir şey var ki bu yapılan düpedüz takiyedir. Hem de takıyenin daniskası… Bunu ben söylemiyorum ha… Bunu Erbakan’ın anma gecesinde Tekbirrrr nidaları atmak üzere olan Canan Kaftancıoğlu söylüyor…

Necmettin Erbakan’ı anma gecesinde kimler yoktu ki… 28 Şubatçılar vardı, ıslıkçı Canan vardı… Ne ararsanız, kimi ararsanız var ama işin garibi ailesinden kimse yok… Neden peki? Çünkü aile de o gece orada kusursuz bir tiyatronun sahnelendiğini biliyordu.

Ne güzel söylemiş üstad, “Ortada kimse yoktu biz sökerken bayırı, açıldı şimdi sahte müşteriler panayırı… “ Canan Hanım böylesi bir ortamda bulununca, sosyal medya haliyle çalkalanıverdi. Kimi Milli Görüş entarisi giydirdi, kimi başına başörtüsü bağladı ve Canan Kaftancıoğlu’ndan ağlatan ilahiler manşetini attı.

Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte attığı twitler, yaptığı konuşmalar yakasını bırakmıyor. Bildiğiniz gibi Saadet Partisi lideri Temel Karamollağoğlu Erbakan’ın anma gecesine ev sahipliği yapıyordu. Sol kesim Temel Karamollaoğlu “tonton amca” olmadan önce ne diyordu? Sivas katliamının sorumlusu olarak görmüyorlar mıydı Karamollaoğlu’nu? 21 Haziran 2012 yılında Canan Kaftancıoğlu da sol kesimin bu korosunu tekrarlayan bir twit atmıştı.

- Sivas katliamı anması nedeniyle panel yapan bir kurumun Temel Karamollaoğlu’nu panelist olarak davet etmesi kaç puan? Katil aklama sanatı…



Evet, dün aynı çatı altında Temel Karamollaoğlu ile aynı safta yer alan Canan Kaftancıoğlu aynen böyle diyordu. Yani Temel Karamollaoğlu’nu “katil” olmakla suçluyordu. Bugün ne yapıyor? Anma nedeniyle Karamollaoğlu’nun panelist olmasını yargılayan Kaftancıoğlu aynısını yapıyor… Olmaması gereken yerde hem de “katil” dediği Karamollaoğlu ile aynı safta…

Şimdi bizim bu durumda kime kızmamız lazım? Canan Kaftancıoğlu’na mı yoksa Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’na mı? Ben bilemedim valla, siz söyleyin!