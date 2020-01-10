POLİTİKA

Bülent Turan "Kendi camiamızda özgüven yoksunluğu hissediyorum"

AK Parti teşkilatlarında özgüven eksikliği yaşandığını ifade eden Bülent Turan, yapılan hatalar nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın kaybedildiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ülke TV'de Esa Elönü'nün sunumuyla ekrana gelen Arafta Sorular programına konuk oldu.

Siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bülent Turan; İstanbul ve Ankara seçimlerinin kaybedilmesinde AK Parti kadrolarının hatalarının etkili olduğunu ve AK Parti'de özgüven eksikliği yaşandığını söyledi.

İŞ YAPMAYAN YÖNETİCİLERDEN ACİLEN KURTULMAMIZ LAZIM

AK Partili Bülent Turan, şunları söyledi: "Her AK Partili gururla onurla, ben AK Partiliyim demesi lazım. Sadece Erdoğan'ın üzerine yük bindiren, başka bir risk almayan, iş yapmayan yöneticilerden acilen kurtulmamız lazım.

KENDİ CAMİAMIZDA ÖZGÜVEN YOKSUNLUĞU HİSSEDİYORUM

Erdoğan ve ekibinin tekrar meydanlarda bangır bangır olmazı lazım. Bir özgüven yoksunluğu hissediyorum. Kendi camiamızdan bahsediyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor.

Oysa biz Erdoğan'ın öğrencileriyiz. Onun özgüveninde hiçbir azalma gördünüz mü şimdiye kadar. Onun çalışma faaliyetinde yavaşlama, yorgunluk gördünüz mü?

Twitter'dan korkan bir tarzın, uyduruktan bir yayın kanalından çekinen tarzın bize faydası olmaz. Aman ha adım orada çıkmasın diyen bir anlayış...

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