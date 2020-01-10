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Sevilay Yılman'dan Tuğçe Kazaz'a sert tepki

Eski model Tuğçe Kazaz'ın Atatürk'le ilgili skandal sözlerinin yer aldığı 13 dakikalık video sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kazaz'a bir tepki de Habertürk yazarı, gazeteci Sevilay Yılman'dan geldi.

Eski model Tuğçe Kazaz'ın Atatürk'le ilgili skandal sözlerinin yer aldığı video tartışılmaya devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan Kazaz'a Habertürk yazarı Yılman da sert tepki gösterdi.

Yılman, "Kim gazlıyor bu müptezeli de böyle atıp tutuyor arkadaş? Bu sadece #atatürk e hakaret edip aşağılamıyor...Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti resmi kimliğine, hepimize hakaret ediyor. Yok mu Tuğçe Kazaz denilen bu terbiyesize had bildirecek bir savcı bu ülkede? #tuğçekazaz" dedi.

TUĞÇE KAZAZ NE DEMİŞTİ?

Tuğçe Kazaz, Atatürk’ün dini unutturmak ve Kemalizm’i ortaya çıkarmak için kendisini mitolojik bir öğeymiş gibi gösterdiğini ve dinsizliği getirdiğini öne sürdü.

Manken Tuğçe Kazaz, Kemalizm’in bir din olduğunu, Atatürk’ün Osmanlı döneminde saltanatı dini yok etmek için kaldırmak istediğini söyledi.

Kazaz 13 dakikalık videosunda Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve Atatürk ilkelerine sert eleştiriler yöneltti. Videosuna, “Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar” notu düşen Kazaz, Mustafa Kemal Atatürk için “Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü” dedi.

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