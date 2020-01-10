POLİTİKA

Meral Akşener'den Kanal İstanbul yorumu!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kanal İstanbul Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Akşener kanal projesine karşı olduğunu bir kez daha yineleyerek, 'Ekrem İmamoğlu seçimi iki kere kazandı. Bu proje İstanbullulara ders verme niteliğindedir. dedi.

Kanal İstanbul'a daha önce yaptığı değerlendirmelerle karşı olduğu bilinen Akşener'in çalıştayda yaptığı konuşması Kanal İstanbul tavrını korudu.

Akşener'in açıklamalarından öne şöyle;

Kanal İstanbul'un üzerinde 9 yıl durulmadı. Bugün neden bir anda önümüze serildi anlamak mümkün değil. Herhangi bilim insanlarıyla tartışılmış mı hayır. 

'İstanbullulara ders verme niteliğidir'

Ecdad, ecdad diyenler açısından, Kanal İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine uygun mu ? Hayır. Bunlar niye  oluyor biliyor musunuz? İstanbullu 21 martta Ekrem Başkanı seçtiğiniz için. Beyefendinin sinirini bozdunuz. 23 Haziran'da bütün İstanbulluyu 804 bin oy farklıya Ekrem İmamoğlu'nu yeniden seçti. Beyefendinin sinirini iki kere bozdunuz. Bu proje İstanbullulara ders verme niteliğidir.

20 milyar Doların üstünde bir para harcanacağı söyleniyor Kanal İstanbul'un. Bununla GAP tamamlanabilir, Konya Ovası sulanabilir.

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