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Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı! İşte ilk görüntüler

KARADENİZ'de Rumelifeneri açığında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi battı. Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor.

Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı.

Rumelifeneri ve Kilyos arasındaki bölgede meydana gelen kazada Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp üç balıkçı için bölgede arama çalışmaları başladı.

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