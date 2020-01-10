Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı! İşte ilk görüntüler
KARADENİZ'de Rumelifeneri açığında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi battı. Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor.
Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı.
Rumelifeneri ve Kilyos arasındaki bölgede meydana gelen kazada Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı.
Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp üç balıkçı için bölgede arama çalışmaları başladı.