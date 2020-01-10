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YEREL

Şanlıurfa'da gülümseten anlar! Karları böyle temizledi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir vatandaşın damdaki karı kürek yerine kartopu yaparak temizlemesi görenleri hem şaşırttı, hem de gülümsetti.

Siverek’e bağlı Karacadağ bölgesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güvercin Kırsal Mahallesi’nde bir vatandaş, damında biriken karı kürek yerine kartopu yapıp damda iterek temizlemeye çalıştı. Kocaman bir kartopu oluşturan vatandaş, gülerek kartopunu damdan aşağı attı. Görenleri gülümseten o ilginç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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