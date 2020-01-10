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HDP önündeki ailelerin eylem yapan babaanne torununa böyle kavuştu

DİYARBAKIR'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonrası İbrahim Halil Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı - Hala ve babaannenin, ikna çalışmaları sırasında sürekli iletişim halinde oldukları İbrahim Halil Kadran'ı emniyet ile beraber, terör örgütü PKK'nın elinden kaçması için yönlendirdiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu dün Şırnak Habur sınır kapısında 5 örgüt üyesi teslim oldu. Teslim olanlardan birinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen G.A'nın yeğeni v e Halime Kadran'ın torunu İbrahim Halil Kadran olduğu öğrenildi.

5 yıl önce kaçırılmış

Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İbrahim Hali Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

4 aile evladına kavuşmuş oldu

Hala ve babaannenin, ikna çalışmaları sırasında sürekli iletişim halinde oldukları İbrahim Halil Kadran'ı polisle birlikte terör örgütü PKK'nın elinden kaçması için yönlendirdikleri öğrenildi.

Böylece, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 130'uncu gününde yakınlarıyla buluşan aile sayısı 4'e ulaştı.

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