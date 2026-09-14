Borsa manipülasyonu operasyonu! 6 kişiye gözaltı kararı
Sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
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BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı paylaşımlar yaptığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.
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