Borsa manipülasyonu operasyonu! 6 kişiye gözaltı kararı

Sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Borsa manipülasyonu operasyonu! 6 kişiye gözaltı kararı
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BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı paylaşımlar yaptığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

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