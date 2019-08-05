DÜNYA

Boğa kasap dükkanına daldı!

İspanya'da ilginç bir olay yaşandı. Estella'daki bir kasap dükkanına festival sırasında yolunu şaşıran bir boğa daldı.

Dükkanın güvenlik kamerasına takılan görüntülerde boğanın dükkana girerek içeridekilere korku dolu anlar yaşattığı görülüyor.

Bu sırada arkasından bir kaç kişi de kuyruğundan çekerek boğayı dışarı çıkarmaya çalışıyor. Boğa dışarı çıkarıldıktan ise boğa kontrol altına alınmakta zorlanıyor.

Olayın ardından basına açıklama yapan dükkan sahibi kapıyı kapatacak kadar hızlı davranamadıkları için başlarına bu olayın geldiğini aktardı.

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