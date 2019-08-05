5 Ağustos Türkiye Gündemi yeni

Kamu çalışanlarına maaşları ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "AB Türkiye'yi dışlama yönündeki enerjisini başka türlü kullansa, Türkiye AB üyesi AB ise daha etkin bir kurum olur. Biz AB'nin kusurlarına değil, on yıllar önce birlikte tayin ettiğimiz hedeflere uyacağız. "

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ankara'da önemli gelişme! ABD ile Güvenli Bölge görüşmeleri başladı

ANKARA 'da tarihi bir görüşme başladı. Türkiye'nin uzun yıllardır istediği Suriye'de güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler başladı.

Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber

TÜİK'ten Temmuz 2019 enflasyonuna dair beklenen son dakika açıklama geldi. Buna göre enflasyon aylık yüzde 1.36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 16.65 oldu.

Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov ile 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya varıldı, İtalyanlar 3 milyon euro'ya ikna edildi. Sırp yıldız kısa süre içinde İstanbul’a gelecek.