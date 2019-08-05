Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf Yazıcı yorumu : "İçime kan damladı"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransa'nın Lille kulübüyle anlaşan Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle ilgili sitemkar konuştu.

17,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'ye gidecek olan Yusuf Yazıcı hakkında konuşan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı; "Bazı kulüpler için hedef önemli değil. Alıyorlar, yetiştiriyorlar ve satıyorlar. Bu işin ticaretini yapıyorlar. Bizim futbola bakış açımız bu değil.

'İçime kan damladı'

Biz bu hikayedeki rolleri bitene kadar başka bir oyuncumuzu gönderme niyetinde değiliz. Kırgınlık şu; net söylüyorum içime kan damladı, Biz bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık. Herhalde kısa sürede toparlarım.

'Oyuncumuzun bu konuda ısrarı bu transferi bu noktaya getirdi'

Bu bizim yeniden başlayan hikayenin baş rol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyacımız olan geçen sene bile göndermediğimiz bir yerde bu hikaye yarıda kaldı. Bu felsefe içinde bu gelire de ihtiyacımız yoktu. Oyuncumuzun bu konuda ısrarı bu transferi bu noktaya getirdi.''