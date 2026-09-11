BİGG Yatırım Programı 2026 ikinci çağrısı sürüyor! Kimler başvurabilir, son tarih ne zaman?

TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında yürütülen BİGG Yatırım’ın 2026 yılı ikinci çağrısı girişimcilerin gündeminde. “BİGG Yatırım Programı nedir?”, “Kimler başvurabilir?”, “2026 ikinci çağrı son başvuru tarihi ne zaman?” ve “BİGG başvurusu nasıl yapılır?” gibi sorular araştırılıyor. 2026-2 çağrısında Aşama 2 başvuruları 31 Ağustos’ta başladı ve 18 Eylül’de sona erecek. Peki programa kimler katılabilir, yatırım tutarı ne kadar? İşte ayrıntılar...

BİGG YATIRIM PROGRAMI NEDİR?

BİGG Yatırım, TÜBİTAK’ın teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini ticari girişimlere dönüştürmeyi amaçlayan 1812 kodlu yatırım tabanlı girişimcilik programı olarak uygulanıyor. Program üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada girişimciler hızlandırma programlarına katılıyor, ikinci aşamada iş planları değerlendiriliyor, üçüncü aşamada ise uygun girişimler yatırım ve büyüme sürecine geçiyor.

BİGG YATIRIM 2026 İKİNCİ ÇAĞRI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TÜBİTAK’ın 2026-2 çağrı takvimine göre Aşama 2 başvuruları 31 Ağustos-18 Eylül 2026 tarihleri arasında PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a sunuluyor. Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih ise 25 Eylül 2026 olarak belirlendi. Değerlendirme süreci 28 Eylül-20 Kasım arasında yürütülecek.

BİGG YATIRIM PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa, çağrı şartlarını sağlayan ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile bu programlardan mezun olan kişiler başvurabiliyor. Ancak daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği veya TÜBİTAK 1512 ya da 1812 programlarının ikinci aşamasından destek alanlar başvuru yapamıyor. Hızlandırma programına kabul tarihinde herhangi bir sermaye şirketi veya gerçek kişi işletmesinde ortaklığı bulunan kişiler de genel kural olarak programa katılamıyor.

BİGG YATIRIM DESTEĞİ NE KADAR?

2026-2 Tohum Öncesi Yatırım Çağrısı kapsamında Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanan girişimcilere TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin TL yatırım yapılacak. Kuruluşlar proje izleme sürecinde ayrıca 1 milyon 350 bin TL’ye kadar devam yatırımı talep edebilecek.

BİGG 2026 İKİNCİ ÇAĞRI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BİGG Yatırım’ın ilk aşamasında girişimciler, TÜBİTAK tarafından yetkilendirilen uygulayıcı kuruluşların hızlandırma programlarına PRODİS üzerinden başvuruyor. Hızlandırma programını başarıyla tamamlayarak Aşama 2’ye geçmeye hak kazanan girişimciler, iş planlarını yine PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a iletiyor. İş planının TÜBİTAK’a gönderilmeden önce uygulayıcı kuruluş tarafından şekil ve içerik açısından onaylanması gerekiyor.

BİGG 2026-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 ikinci çağrı takvimine göre panel değerlendirmeleri ve TÜBİTAK BİGG Fonu görüşleri 28 Eylül ile 20 Kasım arasında tamamlanacak. Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin ise 24-27 Kasım 2026 tarihleri arasında açıklanması planlanıyor. Şirket kurulumu ve sözleşme işlemleri için son tarih 31 Aralık, destek başlangıç tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.

BİGG BAŞVURULARINDA HANGİ KRİTERLERE BAKILIYOR?

TÜBİTAK değerlendirmede iş fikrinin teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, uygulanabilirliği, ticarileşme potansiyeli ve girişim ekibinin niteliği gibi başlıklara bakıyor. İlk aşamada ayrıca ürün veya hizmetin pazar durumu ve proje ekibinin yetkinliği de değerlendiriliyor. Bu nedenle yalnızca yenilikçi bir fikre sahip olmak değil, fikrin pazarda karşılık bulabileceğini göstermek de önem taşıyor.