Beşiktaş'tan Marsilya karşısında 4 gollü zafer

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Olimpik Marsilya'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 15'te İlhan Fakılı, 56'da Cerny, 59'da Murillo ve 81'de Poku kaydetti.

Marsilya'nın tek golü ise 29'da Abdallah'tan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan taraf oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki ikinci maçında deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş 4 - 1 Marsilya

MAÇ BİTTİ! Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.

90' Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

81' GOOOL! Ernest Poku attı, temsilcimiz farkı üçe çıkardı... Beşiktaş'ta Olaitan orta çizgide buluştuğu topu rakiplerinin ısrarlı düşürme çabalarına rağmen müthiş bir mücadeleyle ileri taşıdı. Orta yuvarlağın önünde Vlahovic'ten tekrar pası alan Olaitan sol kanattan içeri hareketlenirken ayağının dışıyla ters kanada pasını aktardı. Gerilerden gelen Poku, penaltı noktasının sağından ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve yakın köşeden ağları havalandırdı: 4-1

73' Üst üste yaşanan sakatlıklar ve gerçekleşen değişiklikler sebebiyle bu anlarda tempo biraz düştü.

68' DİREKTE PATLADI! Temsilcimiz Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen hücumunda çaprazdan içeri sokulan İlhan Fakılı sağ ayağının içiyle uzak direğe doğru nefis bir plase yolladı. Kaleci De Lange'ı geçen top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

59' GOOOL! Amir Murillo sahneye çıktı, fark iki oldu... Temsilcimiz Beşiktaş'ın sağ kanattan Orkun'la kullandığı kornerde kale alanı önünde çok iyi yükselen Murillo, nefis bir kafa vuruşuyla uzak direğin dibinden ağları havalandırdı: 3-1

56' GOOOL! Vaclav Cerny attı, temsilcimiz Beşiktaş yeniden öne geçti... Siyah beyazlı ekibimizin erkezden gelişen atağında İlhan'dan pası alan Orkun önündeki boşluğu değerlendirip ceza yayına kadar ilerledi. Onun pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Cerny, bir kez daha soluna çekti ve uzak köşeye sert vurdu. Kaleciyi geçip direğin dibine çarpan top, ağlarla buluştu: 2-1

46' Karşılaşmanın ikinci yarısına temsilcimiz başladı! Başarılar Beşiktaş!

DEVRE! Temsilcimiz Beşiktaş, Marsilya karşısında soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.

45+3' MÜTHİŞ POZİSYON! Temsilcimiz Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı... Murillo'nun sağ kanattan ceza yayına yerden çevirdiği topu Vlahovic aldı. Sola doğru hareketlenen Sırp yıldızın nefis ara pasıyla Orkun bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun kale alanı önünden bekletmeden yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan De Lange gole izin vermedi.

45+2' BİR ŞUT! Tüm hatlarıyla yüklenen temsilcimiz Beşiktaş'ta ceza alanı sağ çaprazından Cerny'nin geriye doğru çıkardığı topa yay üzerinden Olaitan gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.

29' GOL: Keyliane Abdallah skora denge getirdi... Temsilcimiz Beşiktaş kalabalık bir şekilde hücuma çıkarken kaptırılan top sonrası savunma dengesiz yakalandı. Orta yuvarlaktan Abdelli'nin uzun pasıyla Abdallah sağ kanattan savunma arkasına sarktı. Boş durumda çaprazdan içeri sokulan Abdallah, kale alanına inmeden sol ayağıyla yerden vurdu ve yakın direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu: 1-1

27' Kendi yarı alanında top çeviren Beşiktaş hazırlık paslarıyla bir kez daha geriden oyun kurmaya çalışıyor.

21' Marsilya'nın kalabalık şekilde yüklendiği bölümde topu kapan Beşiktaş üç kişiyle hızlı atağa çıktı. Merkezden içeri sokulan Orkun'un pasıyla kale alanı sol çaprazında topu alan Vlahovic'in yerden ortasında kale alanı içinde yaşanan karambol sonrası top, kaleci De Lange'da kaldı.

15' GOOOL! İlhan Fakılı attı, temsilcimiz Beşiktaş nefis bir golle öne geçti... Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında çaprazdan içeri sokulan İlhan, ceza yayının gerisindeki Olaitan'a pasını aktarıp içeri koşusuna devam etti. Olaitan'ın derin pasıyla savunma arkasında yeniden topu alan İlhan, karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0

14' TEHLİKE! Marsilya'nın sol kanattan kullandığı korner sonrası topu kapan Beşiktaş çok adamla hızlı atağa çıktı. Son olarak ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Murillo'nun kale alanına yerden ortasında kaleci De Lange ayağıyla tehlikeyi önledi.

9' BİR ŞUT! Temsilcimiz Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen hızlı atağında Cerny çaprazdan ceza yayına doğru sokulup sol ayağıyla şutunu çekti, top üstten dışarı gitti.

8' Marsilya'nın orta alanda kazandığı serbest vuruşta top bir anda Beşiktaş savunmasının arkasına atıldı. Abdelli ceza alanı ön çizgisinde buluştuğu topla içeri sokulmak isterken son anda yetişen Agbadou, rakibinin pozisyonunu bozarak tehlikeyi önledi.

7' Tüpraş Stadyumu'nu dolduran siyah beyazlı taraftarlar da ilk düdükten bu yana çok büyük bir coşkuyla takımlarını destekliyor. Beşiktaş da taraftarının desteğiyle bir an önce golü bulmak için baskıyı artırmaya çalışıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maça Marsilya başladı! Başarılar Beşiktaş!

Beşiktaş - Marsilya ilk 11'ler

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Riley, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit