Beşiktaş'tan çok sert Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş, bir televizyon programında Orkun Kökçü hakkında yapılan eleştirilere çok sert tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
Beşiktaş Kulübü, TRT Spor'da yayınlanan bir programda futbolcusu Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını aşarak haksız ithamlarda bulunan yorumcu Kaya Çilingiroğlu'nu kınadı.
Beşiktaş Kulübü, Kaya Çilingiroğlu'nu şiddetle kınadığını belirtti. Kaya Çilingiroğlu'nun eleştirilerinin eleştiri sınırlarını aştığı ifade edildi.
Çilingiroğlu'nun Orkun Kökçü hakkında haksız ithamlarda bulunduğu iddia edildi.
Olay, 13 Eylül 2026 tarihinde TRT Spor'da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında yaşandı.
"13 Eylül 2026 tarihinde ülkemizin güzide yayın kuruluşu TRT Spor’da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlarda bulunan Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nu şiddetle kınıyoruz."