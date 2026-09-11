Beşiktaş'ın golleri iptal edildi!

Beşiktaş, Erzurumspor maçında 51. dakikada Leandro Trossard ile 3. golü buldu ancak bu gol iptal edildi.

Erzurumsporlu oyuncular, pozisyon başlangıcında Emmanuel Agbadou'nun topu eliyle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu.

AGBADOU'NUN ELİNE ÇARPITIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Hakem Gürcan Hasova, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.

Hakem Hasova, pozisyonu izledikten sonra bu golü iptal etti.

YİNE İPTAL OLDU!

Beşiktaş'ın 55. dakikadaki Vaclav Cerny ile bulduğu gol de iptal edildi.

Vaclav Cerny fileleri havalandırdı ancak hakem Gürcan Hasova, Cerny'nin daha önce faul yaptığını işaret ederek faul kararı verdi.