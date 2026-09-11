Beşiktaş - Erzurumspor / Canlı anlatım

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe derbisi zaferiyle seyircisinin karşısına çıkıyor.

81' GOL! İlhan Fakılı attı, fark üçe çıktı... Beşiktaş'ın tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde sol kanattan Trossard'ın pası sonrası Kartal Kayra son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Arka direkte Murillo'nun kafayla indirdiği topa kale alanı önünde İlhan hamle yaptı. Yaşanan karambolde Yakup'tan önce dokunan İlhan, yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 3-0

80' Maçta artık son bölüme girilirken tempo bir hayli düştü. İki ekip de uzun süredir net bir pozisyon üretemedi.

79' Hyeon-Gyu Oh tedavi istemeden ayağa kalktı ancak hakem, Güney Koreli oyuncunun 1 dakika boyunca kenarda beklemesini istedi. Beşiktaş 1 dakika boyunca 10 kişiyle mücadele edecek.

76' AZ FARKLA! Erzurumspor FK'nin merkezden gelişen hızlı atağında orta yuvarlağın önünde buluştuğu topla ceza yayına sokulan Diabate sağ ayağıyla yerden vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

55' GOL İPTAL! Beşiktaş'ta Olaitan orta yuvarlakta buluştuğu topu hızla ileri taşıyıp derinlemesine bıraktı. Sağ kanattan savunma arkasına hareketlenmek isteyen Cerny, ceza alanına girerken mücadelesinde Mujakic'ten sıyrıldı. Bu sırada Mujakic yerde kalırken boş durumda kale alanına inen Cerny karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı ancak pozisyon bitince hakem, faul düdüğünü çaldı. Cerny, Mujakic'e faul yaptı, karar bu şekilde...

52' VAR İNCELEMESİ! Hakem Gürcan Hasova, Trossard'ın golü öncesi orta alanda yaşanan hava topu mücadelesinde Agbadou'nun topu eliyle düzeltip düzeltmediğini incelemek üzere saha kenarındaki monitörün başına gitti.

51' TROSSARD'IN GOLÜ İNCELENECEK! Beşiktaş'ın orta alanda Agbadou ile kaptığı top sonrası sağ kanattan gelişen hızlı atağında Cerny savunma arkasına sarktı. Onun son çizgiden kale alanı önüne çevirdiği topa Trossard gelişine vurdu. Savunmadan da seken top ağlara gitti ancak bir inceleme gerçekleşecek.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısına Erzurumspor FK başladı!

DEVRE! Beşiktaş, Erzurumspor FK karşısında soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyor.

45+1' BİR KAFA! Beşiktaş'ın sol kanattan paslaşarak kullandığı korner sonrası Trossard çaprazdan ortasını yaptı. Arka direkte Oh'un kafa vuruşunda köşeye doğru giden topu Ertuğrul son anda çeldi.

44' KAÇTI! Erzurumspor FK'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası sol kanattaki Trossard'ı gören Olaitan içeri koşu yaptı. Trossard'ın derin pasıyla kale alanı çaprazında topla buluşan Olaitan bekletmeden vuruşunu yaptı, yerden giden topu Ertuğrul ayağıyla kurtardı.

39' İlk yarıda son bölüme girilirken tempo biraz düştü. Bir süredir iki ekip de net bir pozisyon üretemedi.

33' Erzurumspor FK bu dakikalarda tüm hatlarıyla yine savunmaya çekildi. Beşiktaş oyunu tamamen üçüncü bölgeye yıktı.

27' GOL! Leandro Trossard attı, fark ikiye çıktı... Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen hızlı atağında Trossard taç çizgisi önünden merkeze doğru taşıdığı topu savunma arkasındaki Oh'un önüne bırakıp içeri koşu yaptı. Güney Koreli oyuncunun kale alanı önüne yerden çevirdiği topa Trossard sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve Ertuğrul'un solundan ağları havalandırdı: 2-0

21' GOL! Emirhan Topçu attı, Beşiktaş öne geçti... Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Emirhan boş durumda kafayı vurdu. Uzak köşeye doğru giden top, kaleci Ertuğrul'un bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0

19' YAN AĞLARDA! Erzurumspor FK'de sağ kanatta Orhan'ın çabasıyla topu alan Rodriguez çaprazdan ceza alanına girdi ve yakın köşeye yerden vurdu, top yan ağlarda kaldı.

8' Beşiktaş'ta Oh, rakip ceza alanın hemen dışında buluştuğu topla içeri sokulmak isterken Owusu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah beyazlılar, yayın hemen sağından bir serbest vuruş kazandı.

5' ÜSTTEN DIŞARI! Beşiktaş bu kez sol kanattan geliştirdiği hücumla gole çok yaklaştı. Trossard'ın derinlemesine pasında Orkun'un son çizgiden ortaya çevirdiği topa ön direkte Cerny sol ayağıyla gelişine vurdu, top direğin üzerinden dışarı çıktı.

2' KAÇTI! Beşiktaş maçın başında gole çok yaklaştı... Sağ kanattan gelişen atakta Murillo'nun derin pasıyla ceza alanında savunma arkasına sarkan Oh, çaprazdan yakın köşeye sert vurdu. Açıyı kapatan Ertuğrul ayaklarıyla gole engel oldu.

1' düdük çaldı ve maça Beşiktaş başladı.

Beşiktaş - Erzurumspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh

Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren

TEK CEZALI VAR

Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.

Siyah beyazlı ekipte, derbide Skriniar'a yaptığı el hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic, karşılaşmada görev alamayacak. Rıdvan Yılmaz da sakatlık nedeniyle maçta görev alamayacak.

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.