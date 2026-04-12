Ben-Gvir ve fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, sabah saatlerinde polis koruması altında Aksa'ya geldi.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan, beraberinde bir grup fanatik Yahudi ile İsrail'in İran'a saldırıları bahane ederek ibadete kapattığı ve 41 gün sonra tekrar açılan Mescid-i Aksa'ya provokatif bir baskın düzenledi.

Basına yansıyan görüntülerde, beraberindeki fanatik Yahudilerle Aksa'nın avlusunda Talmudik dualar okuyan Ben-Gvir'in, Yahudilere has ritüeller yaptığı ve alkış tuttuğu görüldü.

Kudüs Valiliği, Mescid-i Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmesi amacına yönelik bir adım niteliğindeki bu provokatif baskının, Kudüs'teki İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin bir parçası olduğunu ifade etti.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş 42,08 gram eroin ele geçirildi
Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş 42,08 gram eroin ele geçirildi
Çin'den Tayvan hamlesi! 10 maddelik paket açıkladı
Çin'den Tayvan hamlesi! 10 maddelik paket açıkladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması bu tarihte sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması bu tarihte sona erecek
Galatasaray - Kocaelispor maçının VAR hakemi açıklandı
Galatasaray - Kocaelispor maçının VAR hakemi açıklandı
Baraj doluluk oranları açıklandı! İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
Baraj doluluk oranları açıklandı! İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
Rusya: Ukrayna ordusu sabaha kadar 1971 kez ateşkesi ihlal etti
Rusya: Ukrayna ordusu sabaha kadar 1971 kez ateşkesi ihlal etti
Hamas: İsrail, Gazze’de aç bırakma politikasını yeniden devreye soktu
Hamas: İsrail, Gazze’de aç bırakma politikasını yeniden devreye soktu
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 8 kişiyi gözaltına aldı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 8 kişiyi gözaltına aldı
AK Parti'li Elitaş'tan Özgür Özel'e ara seçim cevabı: Zihni özgür değil
AK Parti'li Elitaş'tan Özgür Özel'e ara seçim cevabı: Zihni özgür değil
Minibüste aylarca tutulan 9 yaşındaki çocuk komşular sayesinde kurtuldu
Minibüste aylarca tutulan 9 yaşındaki çocuk komşular sayesinde kurtuldu
Asensio'nun sahalara bu tarihte geri dönüyor
Asensio'nun sahalara bu tarihte geri dönüyor
Erzurumspor yarın Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir
Erzurumspor yarın Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir