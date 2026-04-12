Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş 42,08 gram eroin ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cizre-Nusaybin kara yolundaki Cizre Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, araçta bulunan çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram eroin bulundu.

Araç sürücüsü H.K, gözaltına alındı.

Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş 42,08 gram eroin ele geçirildi - Resim: 0

