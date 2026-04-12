Fransa'nın Alsace bölgesinde 9 yaşındaki bir çocuğun aylardır bir minibüste kilitli tutulduğu ortaya çıktı. Komşuların sesleri duyması üzerine ortaya çıkan olayda baba gözaltına alındı.

Abone ol

Fransa'da Haut-Rhin bölgesine bağlı nüfusu 800 olan bir köy olan Hagenbach'daki olay kan dondurdu. Komşular, park halindeki bir minibüsten çocuk sesi geldiğini duydu ve yetkililere haber verdi.

Minibüste aylarca tutulan 9 yaşındaki çocuk komşular sayesinde kurtuldu

Fransa'nın Hagenbach köyünde, park halindeki bir minibüste yaklaşık bir yıldır alıkonulduğu ve ihmal edildiği anlaşılan 9 yaşındaki bir çocuk kurtarıldı.

Komşuların bildirmesi üzerine minibüste bulunan çocuk, çıplak halde, üzerinde sadece bir örtü ile, çöpler ve dışkılarla dolu bir ortamda, yürüyemeyecek ve fiziksel gücü olmayacak kadar zayıf bir halde bulundu.

Çocuk, babasının kız arkadaşının kendisini istememesi üzerine babası tarafından 2024 sonlarında 7 yaşındayken minibüse kapatıldığını ifade etti.

Çocuğun babası, alıkoyma ve bakım ihmali suçlamalarıyla gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Baba, oğlunu zaman zaman dışarı çıkardığını ve tatillerde eve girmesine izin verdiğini belirtti. Babanın kız arkadaşı ise suçlamaları reddetti ve çocuğun araçta tutulduğunu bilmediğini söyledi. Ailenin diğer üç çocuğu da koruma altına alındı.

Olay yerine gelen ekipler, minibüste bir çocuk buldu. Çocuk çıplak bir haldeydi, üzerinde sadece bir örtü vardı. Minibüsün içi çöpler ve dışkılarla doluydu. Çocuk uzun süredir aynı pozisyonda kaldığı için yürüyemiyordu. Ayrıca yetersiz beslenmeden kaynaklı fiziksel gücü de yoktu.

''BABAMIN ARKADAŞI İSTEMEDİ''

Minibüste bir yılı aşkın süredir tutulduğu tahmin edilen çocuk acil olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk ilk ifadesinde babasının kız arkadaşının onu evde istemediğini bu yüzden 2024 yılının sonunda 7 yaşındayken çocuğu minibüse kapattığını anlattı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, çocuğun ihtiyaçlarını plastik şişelerle ve çöp torbalarıyla gidermek zorunda kaldığı, yanında yalnızca bir poşet kıyafet olduğu aktarıldı.

Komşular da çocuğun bir anda ortadan kaybolduğunu, zaman zaman araçtan ya da evden sesler duyduklarını söyledi.

VİCDAN YOKSUNU BABANIN İFADESİ

43 yaşındaki vicdan yoksunu baba çocuğunu alıkoymak ve bakımını ihmal etmek suçlamasıyla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Baba, oğlunu Mayıs 2025'e kadar zaman zaman dışarı çıkardığını, yaz aylarında ise kendileri tatildeyken eve girmesine izin verdiğini söyledi. Adamın minibüse bakan bir güvenlik kamerası kurduğu ve günde iki kez araca giderek içeri bir şeyler bıraktığı da öğrenildi.

KADIN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Vicdansız babasının 37 yaşındaki kız arkadaşı ise çocuğun maruz kaldığı kötü muameleyi bildirmeme suçlamalarıyla soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadın tüm suçlamaları reddetti. Çocuğun araçta tutulduğunu bilmediğini söyleyen kadının ifadesini ise baba destekledi ve bir şeylerden şüphelendiğini fakat detayları bilmediğini öne sürdü.

Savcılıktan yapılan açıklamada ailenin üç çocuğunun da geçici olarak koruma altına alındığı bildirildi. Hastanede tedavisi süren 9 yaşındaki çocuğun güvende olduğu belirtildi.