Baraj doluluk oranları açıklandı! İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?

Baraj doluluk oranlarında son durum, İstanbullular tarafından merakla takip ediliyor. İstanbul'da bahar yağışlarının baraj havzaları üzerindeki etkisi, İSKİ tarafından paylaşılan 12 Nisan 2026 tarihli güncel baraj verileri sonrasında netleşti. Geçtiğimiz kış aylarındaki yağış miktarının beklentilerin altında kalmasının ardından, Mart ve Nisan ayındaki sağanak yağışlar İstanbul'un su rezervlerini oldukça rahatlattı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan yeni verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 temel barajın ortalama doluluk oranları açıklandı. Baraj havzalarına düşen son yağışların ardından barajların genel doluluk oranlarındaki kritik eşik aşıldı. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? İşte 12 Nisan tarihli güncel baraj doluluk oranları.

12 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 12 Nisan 2025'te yüzde 82,02 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70,2 seviyesine geriledi.



İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli barajı 92,55

Elmalı barajı 92,71

Terkos barajı 56,12

Alibey barajı 67,75

Büyükçekmece barajı 56,65

Sazlıdere barajı 45,7

Istrancalar 72,11

Kazandere 62,34

Pabuçdere 58,91

Darlık barajı 86,32