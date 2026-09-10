Basın toplantısında gergin anlar! Sesi kesilince Okan Buruk'un suratı... Galatasaray’ın Sporting’e 3-1 yenildiği maçın ardından Lizbon’da düzenlenen basın toplantısına katılan teknik direktör Okan Buruk, yayın sırasında yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle zor anlar yaşadı. Birkaç saniyeliğine sesinin kesildiği o anlarda tecrübeli çalıştırıcının yüzüne yansıyan gergin ifade kameralara ve dikkatlerden kaçmadı.