Başbakanlık koltuğu Meral Akşener’e hayırlı olsun!

Meral Akşener olmayan başbakanlık koltuğuna oturmaya kararlı görünüyor. Halk TV’de “Ben başbakan olacağım” demişti. Partisinin grup toplantısında bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturmaya hazır olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okudu…

- Sıkı dur sayın Erdoğan, başbakan geliyor.

Siyasette iddialı olmak güzel bir şey. Siyasetçilerin iddialı konuşması hem kendi tabanına hem de topluma umut veriyor. Türkiye parlamenter sistemle yönetilmiş olsaydı eğer, Akşener’in bu sözleri bizi heyecanlandırabilirdi. Ancak ortada böyle bir koltuk yok. Olsa hay hay ama yok böyle bir koltuk. Türkiye’nin son başbakanı Binali Yıldırım’dı. Anayasa değişmedikçe, Millet İttifakı’nın bileşenleri 360 sandalyeye sahip olmadıkça bu böyle kalacak.

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi hayali bir koltuğa talip. “Sıkı dur Erdoğan başbakan geliyor” sözünün bu yüzden hiçbir karşılığı yok. Meral Hanım’ı ayakta alkışlayan İYİ Partililer de bunu biliyor ama o sözlerin heyecanıyla ayağa kalkıp alkış tutuyorlar. Akşener de “yapmayın etmeyin arkadaşlar korkutuyorsunuz” diyor.

Bakın İYİ Parti lideri 2023’te başarılı olmak için ciddi bir çaba içinde. İki yıldır il il dolaşıyor ve halka dokunuyor. Bunun karşılığını da alıyor. Akşener’in dokunduğu insanlar derdini anlatıyor çare arıyor, çare olacak kişinin yumruğunu masaya vurmasını bekliyor.

Yani Erdoğan’ın koltuğunda oturacak birini arıyor. Ama Akşener “Ben Erdoğan’ın rakibi değilim” diyor.

“Ben başbakan olacağım” diyor.

Rakipsiz bir mücadele veriyor.

Millet buna inanır mı sizce?

Millet 360 sandalye olmadan Türkiye’nin parlamenter sisteme dönemeyeceğini bilmiyor mu? Biliyor, ama karşısındaki Meral Akşener ısrarla “Ben başbakan olacağım” diyor.

“Sıkı dur Erdoğan” söylemi vatandaş nezdinde de karşılık bulmuyor, bulmayacak. Ha Erdoğan sıkı duruyor zaten, seçimlere daha 2 yıl varken, cumhurbaşkanlığına tekrar aday olacağını söylüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de öyle… “Bizim cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan’dır” diyor. Buna rağmen Akşener başbakanlık koltuğuna talip olmaya devam ediyor.

Ne diyelim, olmayan koltuk, şimdiden hayırlı olsun!