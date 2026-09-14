Balıkçılardan suni zam taktiği! Palamutu pahalı satmak için o yöntemi buldular

2026-2027 av sezonunun fiilen başlamasıyla Karadeniz sularına açılan balıkçı tekneleri palamut bolluğu yaşarken, ağların bu denli bereketli dolması yüksek beklentilere rağmen ne yazık ki balık pazarında arzulanan ekonomik hareketliliği ve fiyat istikrarını beraberinde getirmedi.

BALIKÇILAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, mevcut fiyat dengesizliğinin hem küçük hem de büyük ölçekli balıkçıların gelirlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

"AVLANMAYA BİRKAÇ GÜN ARA"

Mutlu, piyasanın yeniden dengelenmesi için tüm balıkçıların birkaç günlüğüne denize çıkmamasının değerlendirilebileceğini söyledi.

"Büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın. 3 gün mü, 4 gün mü, bir hafta mı olacaksa, artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor."

BALIKÇI 30-40 LİRAYA SATIYOR, TÜKETİCİ 100-125 LİRAYA ALIYOR

Palamudun üreticiden çıktıktan sonra tüketiciye ulaşana kadar ciddi bir fiyat farkıyla karşılaştığına dikkat çeken Mutlu, mevcut tablonun taraflardan hiçbirini memnun etmediğini ifade etti.

Sezonun başlangıcında av miktarının beklentilerin üzerinde olduğunu belirten Mutlu, buna karşın piyasanın dengesiz bir görünüm sergilediğini söyledi.

Mutlu, palamudun balıkçılar tarafından 30-40 lira seviyelerinde satıldığını, tüketiciye ulaştığında ise fiyatın 100-125 liraya kadar çıktığını belirtti.

"2026-2027 av sezonu başladı. İbareler gerçekten çok iyi idi. Bu sene bizde bir hayal kırıklığı var. Balık var, her şey var fakat piyasada o kadar büyük bir dengesizlik var ki bundan kesinlikle ne büyük balıkçı ne de küçük balıkçı bir kuruş kazanır."