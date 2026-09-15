Bakan Fidan'dan savaş uyarısı: Karadeniz'e yayılması kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan İran ve Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Bakan Fidan özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaşananlara dikkat çekerek savaşın yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Açıklamalar, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine odaklanmaktadır.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Karadeniz'de sivil gemilere saldırılar, güvenliğe zarar veriyor." dedi.

SAVUNMA ORTAKLIĞI

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Savunma işbirliğine güçlü zemin hazırladık. Silahlı kuvvetlerimiz arasında düzenlenen müşterek tatbikatlar, eğitim ve tecrübe paylaşımı faaliyetleriyle savunma sanayi kuruluşlarımız arasında giderek derinleşen iş birliği bu ortaklığın sahadaki somut yansımalarıdır. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı karşılıklı ihtiyaçlar ve imkanlarımız doğrultusunda ilerletmeye inşallah kararlıyız.

Bildiğiniz gibi Karabağ 'ın işgal altında bulunduğu yıllar boyunca Türkiye, Azerbaycan 'ın haklı davasını desteklemiştir. Bugün önceliğimiz bölgede barış, istikrar ve refahın kalıcı olarak tesis edilmesidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barışa ulaşılması yönünde son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve Azerbaycan 'ın bu konudaki yapıcı tavrını memniyette takip ediyoruz. Bu sürecin tamamlanmasıyla bölgemize yeni bir işbirliği döneminin başlayacağına da inanıyoruz. Güney Kafkasya'nın çatışmalarla değil barışla ulaştırma, enerji, ticaret ve ekonomi kalkınmayla anılmasını arzu ediyoruz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin gücü bu hedefe ulaşmasında kilit rol oynamaya devam edecektir.

Önümüzdeki dönemde Türk Dünyası bakımından da gündemimizdeki önemli başlıklar bulunmakta. İnşallah 29 Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısını 30 Ekim'de de teşkilatın 13. zirvesini Ankara'da liderlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu zirveyi Türk Dünyası 'nın ortak gelecek vizyonunu tahkim edecek tarihi bir adım olarak görüyoruz.

İRAN-ABD SAVAŞI

İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan mevcu ihtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüzboğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statikoya bir an önce dönülmelidir.

RUSYA-UKRAYNA

Çatışmalar ara vermeden devam ederken sivil kayıplar ve yıkım da maalesef her geçen gün artmakta. Malumunuz olduğu üzere savaşta yaşanan tırmanma Karadeniz Havzasını da ciddi şekilde etkilemekte.

Krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik. Montreboğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulanmamız ve Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirmemiz sayesinde bu hedefimizle son döneme kadar biliyorsunuz başarılı olduk. Ancak son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimizle yaşamlarını yitirdiler.

İnşallah 2029'un sonuna doğru Kars dil ucu demir yolu bitecek. Dolayısıyla Azerbaycan'dan gelen bir tren kesintisiz Türkiye 'ye kadar gelme imkanı bulacak.

Değerli arkadaşlar biliyorsunuz savaşın başından itibaren 4,5 yıldır zaman zaman yalnız kalsak da Avrupa ortamında bizim pozisyonumuz hep aynı oldu.