Ayşe Tokyaz'ı öldürüp bavula koymuştu! Kan donduran olayda karar günü

Küçükçekmece Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, sanık Cemil Koç hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Şantaj' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Koç ile birlikte Ayşe Tokyaz’ın içinde bulunduğu bavulu olay yerinden çıkararak araca koyduğu belirtilen Oğuz Kal hakkında da ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bugün görülen duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE SUNDU

Bianet'in haberine göre, duruşmada konuşan Esra Tokyaz, "Hepsinin ceza almasını istiyorum. Elimde bir cd var" diyerek ihraç polis memuru Cemil Koç’un, geçmişte gözaltına aldığı bir erkeğe şiddet uyguladığını iddia ederek görüntüleri mahkemeye sundu.

''MERDİVENLERDEN DÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR AMA...''

Esra Tokyaz, "Biz verilecek kararı bekliyoruz. Umarım mahkemede sergiledikleri bütün hareketler görülür, ona göre bir ceza uygulanır. Bugün yine Cemil savunmasını yapacak son kez, umarım son kez. Ayşe beyin kanaması ve kafa travmasıyla hayatını kaybetti, kemiği ve çenesinde kırıklar var, uyluk içlerinde yaralanmalar var. Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz. Bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz. Avukatlarında yine değişiklik oldu, 2 gün önce istifalarını verdiler. Bugün umarım ertelenmez ve karar çıkar." ifadelerini kullandı.